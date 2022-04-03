大專生原住民族影音競賽開跑 新增動畫類別

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部今天表示，第9屆「MATA獎－111年大專校院學生原住民族主題影音競賽」自即日起至9月19日受理徵件，競賽總獎金新台幣60萬元，今年更新增動畫類別。

教育部今天發布新聞稿指出，「MATA獎」是以原住民族語拼音MATA（意指眼睛）為競賽名稱；今年以「看見傳承Sa'icelen」為主題（Sa'icelen是阿美族語，加油的意思），鼓勵大專生運用影音媒介，結合原住民族議題創作，以深化對原住民族歷史文化的理解、認同與學習。

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今年MATA獎的競賽項目，除了延續「紀錄片」及「非紀錄片（含劇情片、新聞專題）」兩大類別外，也新增3至5分鐘的「動畫」類別，鼓勵新世代動畫人才把握機會。

所有參賽作品需符合原住民族語言、歷史、文化、生活、教育、都市原住民或轉型正義等相關內涵；今年競賽總獎金60萬元，MATA獎（首獎）高達10萬元，各項入圍及得獎作品除了於頒獎典禮公開表揚，也將於全國巡迴影展中播放，並邀請得獎者於映後座談會中分享創作心得。（編輯：張雅淨）1110403