高雄確診者台東足跡 阿鋐炸雞、成功豆花入列

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（中央社記者李先鳳台東縣3日電）台東縣今天無新增確診案例，但衛生局接獲高雄通報有2例確診個案自行開車花東旅遊足跡，曾到台東市吃哈拉麵，買炸雞，也到成功鎮吃豆花，經疫調匡列4人列為自主健康管理。

台東縣衛生局今天發布訊息表示，高雄市通報的案24017、24018，這2名確診者3月25日自行開車前往花蓮旅遊，於中午分別在台東市區及成功鎮短暫停留，外帶食物及伴手禮在路途享用，隨後一路到花蓮；28日回程則也同樣在市區及成功鎮購買伴手禮，衛生局共匡列4人列為自主健康管理。

疫調足跡為3月25日中午曾到台東市吃哈拉麵，外帶阿鋐炸雞，下午到成功鎮王記鬼頭刀專賣店及成功豆花外帶，3月28日中午再到成功鎮吃豆花、買大慶柴魚，並到楊記地瓜酥振發老店採買停留約5分鐘。

台東縣衛生局指出，台東已連續2天確診案例「嘉玲」，但民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能存有僥倖，必須持續做好個人防疫工作；清明連假期間外出時也應遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩並保持安全社交距離，最好採線上問候祝福，避免移動接觸或感染，保護自己也保護家人。

另外，昨天鹿野快篩站共採檢153人，結果全部皆為陰性，縣內明天起不再特別設置快篩站。（編輯：謝雅竹）1110403