花蓮慈濟再增護理師確診 多處名店有足跡

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮今天新增1例確診者，是慈濟醫院的急診室護理師，已接種3劑疫苗，CT值23.9；另有外縣巿確診者的花蓮足跡，包括公正包子、東大門夜市、廟口紅茶、戴記扁食、觀光漁港等。

花蓮縣政府衛生局下午召開記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關訊息，局長朱家祥說，今天新增案例為案24221是慈濟醫院急診室護理師，28歲女性，CT值23.9，無慢性病史，已接種3劑疫苗（AZ、莫德納），4月1日出現咳嗽、喉嚨痛、快篩為陰性，4月2日症狀持續，PCR篩檢陽性確診。

慈濟醫院因為照護一名確診的外縣市2歲幼童案23740而導致院內感染，目前已有2醫師、3護理師先後確診；精神科病房3名病人也接連確診。

記者會列席的花蓮慈濟醫院醫務秘書李毅說明，今天新增的案24221護理師與之前2名確診護理師有接觸，感染源非常明確，她2天前篩檢是陰性，但醫院每天持續做PCR才檢出；目前因院內的5名確診者，匡列1000多人次，PCR結果都是陰性。

另外精神科染疫情形，全部的25名病人已移置另處病房，其中3人確診，皆已隔離為1人1間病房。李毅分享醫院護理師互相打氣的照片和文字，「勿因此次事件而澆熄我們的熱情」。

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記者會中特別播放鼓勵長輩接種疫苗的宣導影片，朱家祥說，截至4月2日統計花蓮縣各年齡層的疫苗覆蓋率皆低於全國，尤其75歲以上長者疫苗接種率更低，第1劑不到7成，呼籲大家不要因為擔心有副作用，或是認為老人家不出門而不打疫苗，千萬不要輕忽Omicron的穿透力、感染力。

另外，來自台北市南港的案23884，為39歲女性，CT值21，3月31日得知友人確診後列居家隔離，自行快篩陰性，4月1日安排PCR採檢確診；她在花蓮有多處足跡，包括七星潭北埔停車場、公正包子、花蓮市丁丁藥局、中山路屈臣氏、全家超商中福店、東大門夜市、重慶路統冠超市、廟口紅茶、戴記扁食、火車頭烤肉屋、鐵道文化園區、花蓮觀光漁港、神田屋日式家庭料理、南京街小蛋糕等處。（編輯：陳仁華）1110403