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中國科大1學生確診 匡列逾百師生相關課程改遠距

2022/4/3 18:48
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（中央社記者許秩維台北3日電）中國科技大學今天證實，校內1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），匡列100多名師生採檢，學校已完成消毒，此確診學生上課的班級改為遠距教學至4月10日。

中國科技大學副校長張偉斌告訴中央社記者，學校於4月1日中午接獲台北市信義區健康中心通報，有1名學生確診COVID-19，已入住醫院治療中。

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張偉斌提到，校長唐彥博於4月1日召開防疫工作會議，指示消毒和停課等相關事宜，學校已於昨天清晨完成清潔消毒作業，同時約10名老師和100多名學生被匡列要進行採檢，曾與此確診學生接觸的班級和老師，也分別通知改採遠距教學，實施時間為4月1日至10日。

張偉斌提到，根據教育部防疫指引，如學校有2名以上確診者，才會全校暫停實體課，目前除了與確診者接觸的班級和教師改遠距教學至4月10日外，其餘課程在清明連假後仍照常上課。（編輯：管中維）1110403

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