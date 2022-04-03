中國科大1學生確診 匡列逾百師生相關課程改遠距

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）中國科技大學今天證實，校內1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），匡列100多名師生採檢，學校已完成消毒，此確診學生上課的班級改為遠距教學至4月10日。

中國科技大學副校長張偉斌告訴中央社記者，學校於4月1日中午接獲台北市信義區健康中心通報，有1名學生確診COVID-19，已入住醫院治療中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張偉斌提到，校長唐彥博於4月1日召開防疫工作會議，指示消毒和停課等相關事宜，學校已於昨天清晨完成清潔消毒作業，同時約10名老師和100多名學生被匡列要進行採檢，曾與此確診學生接觸的班級和老師，也分別通知改採遠距教學，實施時間為4月1日至10日。

張偉斌提到，根據教育部防疫指引，如學校有2名以上確診者，才會全校暫停實體課，目前除了與確診者接觸的班級和教師改遠距教學至4月10日外，其餘課程在清明連假後仍照常上課。（編輯：管中維）1110403