侯友宜：清零不可能 中央對共存或清零應定調

（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天視察三峽防疫工作時表示，清零是不可能，既然面對清零是不可能，政府就要很清楚的要把共存或是清零，到底我們要走哪一個路徑，要很清楚的來定調。

侯友宜今天上午針對三峽某校老師確診引起多校師生感染疫情，視察三峽區公所COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作及慰勞工作人員辛勞。

侯友宜接受媒體線上聯訪時表示，三峽某老師確診造成師生感染，面對這一波三峽的疫情居高不下，希望在擴大匡列採檢能夠有效的把疫情穩定下來。今天看起來，疫情的數字有下降的趨勢，不過還是要做密切的觀察。

他表示，管控從14天縮短為10天，相對的很多的病毒早在社區傳播，面對這樣一個方向來看，要清零是不可能的，「既然面對清零是不可能，政府就要很清楚的要把共存或是清零，到底我們要走哪一個路徑，要很清楚的來定調」。

媒體提問對衛福部長陳時中說「新台灣模式」戰略跟戰術沒有矛盾的意見。他表示，到底是走共存或是走清零，那是兩個完全不一樣的路徑，既然路徑不一樣，你執行的策略跟方法就完全是不一樣，所以中央是應該把上位定調好，執行上才好執行。

媒體詢及對台北市長柯文哲他向中央喊話說要設確診數量的臨界線，超過了就要提高防疫的等級的意見，侯友宜表示，路徑講清楚以後，其他的都是小細節，所以路徑還是最重要。（編輯：張銘坤）1110404