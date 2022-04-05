西半部晴朗留意日夜溫差 東部零星短暫雨

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中央氣象局表示，5日各地大多為多雲到晴。圖為小朋友趁著好天氣在台北市士林區的公園遊玩。（中央社檔案照片）

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（中央社台北5日電）中央氣象局表示，今天各地大多為多雲到晴，只有東半部有零星短暫雨，北部、東半部高溫約攝氏24、25度，中南部高溫約27、28度，西半部地區留意日夜溫差較大。

氣象局網站今天發布訊息指出，各地多為多雲到晴，只有東半部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨的機率；氣溫方面，北部、東半部高溫約24、25度，中南部高溫約27、28度，中部以北低溫約15、16度，其他地區低溫17至19度，西半部地區日夜溫差較大。

夜晚清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，其中馬祖在白天霧或低雲的現象仍有機會出現，交通往返請留意路況及航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，空氣品質多為普通等級，午後受光化作用影響，高屏空品區臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1110405