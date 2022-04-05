台東縣新增1確診者 關山國小6日停課1天

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（中央社記者李先鳳台東縣5日電）台東縣今天新增1 例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，是50多歲女性、Ct值17.5，其中同住家人有2名關山國小的學生，因此關山國小明天預防性停課1天，校內實施清潔消毒。

台東縣政府今天發布新聞資訊表示，新增這1確診案例案號還未公布，為案23029密切接觸者，已打2劑莫德納疫苗，可傳染期間皆屬於居家隔離，無縣內足跡，呼籲民眾不要恐慌。

台東縣衛生局指出，今天新增的確診案例為陰轉陽個案，3月28日由衛生單位匡列後安排PCR採檢為陰性，在居家隔離第8天，也就是4月4日出現頭痛及腹瀉等症狀，經採檢PCR為陽性、Ct值17.5。

由於此個案為「在家居隔」，同住家人協助送餐，可能有間接體液接觸風險，縣府採取預防性措施，同時針對家中4人安排PCR採檢中並匡列為居家隔離。其中同住家人有2名關山國小的學生，因此，關山國小明天預防性停課1天實施清潔消毒。

台東縣衛生局說明，鄉親若被通知為確診個案的密切接觸者（居家隔離者），在等待衛生單位安排PCR採檢期間，先留在家中自我隔離，等候期間應佩戴口罩、注意手部衛生並避免與其他同住者接觸或共同用餐。

如於自家隔離者請務必落實一人一室規定，於隔離期間應避免接觸以免造成家人風險。

同時提醒居家隔離及自主健康管理期間，應依中央規定時間使用衛生所發放家用快篩試劑自我執行篩檢，並自我觀察是否出現COVID-19相關症狀，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似症狀，請務必聯繫衛生局，等待安排就醫。（編輯：謝雅竹）1110405