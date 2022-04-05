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中國死囚腦死前遭活摘心臟 學者：手術室當刑場
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擺脫藥癮考取麵包丙級證照 她成功找回亮麗人生

2022/4/5 13:20（4/5 13:41 更新）
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小禎（化名）因故吸毒及竊盜，進而入監服刑，2021年出獄轉介入住嘉義蛻變驛園，因夢想與媽媽開民宿，接受園區職訓課程，積極學習烘焙，2022年3月順利考取麵包丙級證照，重拾信心，成功圓夢。（嘉義縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月5日
小禎（化名）因故吸毒及竊盜，進而入監服刑，2021年出獄轉介入住嘉義蛻變驛園，因夢想與媽媽開民宿，接受園區職訓課程，積極學習烘焙，2022年3月順利考取麵包丙級證照，重拾信心，成功圓夢。（嘉義縣政府提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年4月5日
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（中央社記者姜宜菁嘉義縣5日電）小禎（化名）因故吸毒及竊盜，進而入監服刑，去年出獄轉介入住嘉義縣蛻變驛園，她夢想著未來與媽媽開民宿，積極學習烘焙，順利取得麵包丙級證照，成功脫癮找回亮麗人生。

嘉義縣衛生局心理健康及毒品防制科長蔡素美接受中央社記者電訪時表示，小禎住在南部鄉鎮鄉下地方，因父親早逝從小與母親、姊姊、弟弟及妹妹相依相偎成長，因異性朋友接觸到非法藥物及竊盜相關案件，進而入監服刑，在去年5月出監。

小禎在獄中得知嘉義縣蛻變驛園相關資訊，在監所輔導老師轉介下入住，因夢想著與媽媽開民宿，提供一些糕點給住宿者，所以接受園區職訓課程。

蔡素美透露，小禎在輔導老師及工作人員的鼓勵及陪伴下參與職能訓練，學習技能，也鼓起勇氣外出就業，融入社群中，在就業、技能學習過程中感受到快樂也找到了自我。

小禎平日上班、假日上課積極努力學習，在今年3月考取到中華民國技術士證-烘焙食品-麵包丙級證照，脫「癮」而出重拾信心，蛻變圓夢成功。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，女性藥癮者「蛻變驛園」是以關懷女性為主軸，採支持性、專業性輔導作為，配合轉介媒合參與技能訓練，增進住民社會及生活適應能力。

嘉義縣衛生局呼籲年滿18歲至未滿65歲、有心戒除藥癮的女性藥癮者，歡迎撥打蛻變驛園服務專線05-3625200或毒品防制免費諮詢專線0800-770-885洽詢。（編輯：謝雅竹）1110405

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