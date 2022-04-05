高雄旗後山保安林 4/9一日巡山員之旅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）旗後山步道是網美高雄必訪打卡景點，而步道旁為網美擋風遮陽的樹林正是「旗後山保安林」。屏東林管處9日上午舉行一日巡山員之旅「保安林賴著你－戶外森山派對」活動。

屏東林區管理處今天新聞稿表示，活動規劃旗後山闖關活動「山海巡遊」（約1.5小時左右），藉由學習單巡遊「旗後山保安林」體驗森林護管員的日常。「森林護管員」就是俗稱的巡山員，工作內容從海岸邊到深山中的森林，都要去觀察及記錄動植物生態、物候變化，經年累月累積監測資料，了解森林變化，更要時時關注山林盜伐、濫墾及火災等破壞森林情事，隨時通報處置，是名副其實的山林守護員。

現場有九宮格生態遊戲、無痕山林卡牌等互動遊戲，除了幫保安林知識充電，從保安林生態到砲台遺址古蹟，一一闖過富有意義和故事的關卡，透過遊戲來認識保安林價值。

屏東林管處表示，「旗後山保安林」重要性不單是美麗風景，座落在海岸邊的珊瑚礁岩森林有著與內陸森林不同生態；邊鄰自清朝時佇立在此的砲台古蹟，除了獨特自然生態，更包含豐富人文、國防意義。活動詳情見網站(https://reurl.cc/3aDeyL)，林務局森活情報站臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/twforest），或電話洽詢(02)2368-0603#18。

依屏東林管處資料，「旗後山」因旗津半島地形宛如古時三角旗的後端而得名，位於旗津島北端，隔著打狗隙（打狗港）與打狗山對峙，西側垂直陡落海面，因山形似旗，沙洲似旗桿，有「旗山」之名，山後的聚落逐被稱為「旗後」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「旗後山保安林」(原編號第2301號土砂捍止保安林)於民國前5年編為保安林，與「打狗山保安林」(原編號第2302號風景保安林)並列全台第一座保安林。過去這片保安林稱為2301號保安林，數字「23」代表高雄、「01」代表編入時間先後，現在保安林另以在地傳統地名及大眾口耳相傳「旗後山」來命名。

旗後山是鬆散脆弱的石灰岩礁地質，需要有林木根系才能鞏固，百年來旗後山保安林防止土砂、岩石崩壞，保護旗津一帶與高雄港、國防要塞及維護生態環境、燈塔及古蹟等，現已成為高雄市發展海洋遊憩重要資源，提供民眾觀光休憩最佳地點。（編輯：孫承武）1110405