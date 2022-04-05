樂團表演者確診留足跡 台南社區篩檢現人潮

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從事樂器表演工作的高雄市COVID-19確診者案24795近日在台南有多場演出，市府5日上午在麻豆區三洽宮開設社區篩檢站，民眾排隊等待篩檢。中央社記者楊思瑞攝 111年4月5日

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）從事樂器表演工作的高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案24795，近日在台南活動足跡多，市府今、明兩天針對足跡重疊者開設社區篩檢站，各篩檢站都出現不少民眾。

台南市衛生局提供疫調資料顯示，高雄市30多歲女性案24795曾於3月26日至4月3日在台南市活動，範圍包含永康區桂田酒店、安平區猛男咖啡、南區夏都城旅安平館、安平區玄饌海鮮宴會館、安南區阿標師酒家菜、麻豆區北玄宮、安平區富霖餐廳、關廟山西宮等地。

台南市衛生局長許以霖下午在市府防疫記者會中表示，案24795為吹奏樂器表演工作者，這段期間在台南出席多場演出，共匡列1308名相關接觸者，其中86人居家隔離，其餘需自主健康管理，台南市政府於今、明兩天開設4處社區篩檢站，提供足跡重疊民眾進行篩檢。

台南市衛生局指出，4月2日晚間6時曾至麻豆區北玄宮參加廟會平安宴者，今天上午9時至11時30分在麻豆區三洽宮對面廣場篩檢；4月3日下午5時30分至晚間8時30分曾前往關廟區山西宮參加喜宴者，今天下午2時至4時至關廟區山西宮篩檢；3月26日上午11時30分曾至永康區中信酒店國際會議廳參加喜宴者，今天下午2時至4時30分在永康區衛生所篩檢。

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台南市衛生局指出，3月29日下午5時30分至安平區玄饌餐廳參加美髮業春酒者、4月3日上午11時30分至下午3時至安平區富霖餐廳參加喜宴者，於今天、明天上午9時至11時30分至南區松柏育樂中心篩檢；3月26日下午3時30分至5時曾在安平區猛男咖啡與案24795同時段用餐者、3月26日下午5時30分至南區夏都城旅安平館參加足球協會活動者、可於今天、明天下午1時30分至4時前往南區松柏育樂中心篩檢。

由於其中不少宴會場合參加人數眾多，各篩檢站今天都有民眾排隊準備接受篩檢，台南市衛生局統計，上午於麻豆三洽宮完成採檢者共有496人，南區松柏育樂中心完成採檢者共331人，採檢工作持續進行中。（編輯：方沛清）1110405