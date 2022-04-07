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疫情141/300

台大註冊組2職員確診 全組改為居家辦公

2022/4/7 16:30
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（中央社記者許秩維台北7日電）台灣大學今天表示，教務處註冊組有2名職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），註冊組其他人員已全數改為居家辦公，並安排PCR檢測。

台大發布新聞稿指出，學校於清明連假期間及4月6日陸續接獲通知，教務處註冊組有2名職員先後感染COVID-19，經疫調及接觸史綜合研判，兩人於清明連假期間有各自的校外感染源，推測兩人間應無傳染關係。

其中1名職員曾於4月6日到校上班，台大校方提到，確診人員已送醫院接受治療，出院後將繼續自主健康管理7天，才會回校上班；註冊組其他人員全數改為居家辦公，並安排PCR檢測，辦公室及周邊環境都已完成清消。

台大校方表示，確診者足跡為4月6日上午8時至12時在第一行政大樓教務處註冊組辦公室，學校已從門禁管制系統掌握4月6日進入行政大樓的教職員工生名單，將發送電子郵件通知至學務處校安中心領取家用快篩試劑，學生若有接觸疑慮，可告知老師，考量是否區隔不同地點考試或採取遠距教學。

另外，台大校方指出，校級會議將改採線上辦理；館舍進出持續落實門禁管制及量測體溫，並以刷卡管制系統進行實名制登錄，無法使用刷卡系統者，以紙本進行實名制登錄；隨時視疫情，調整上課、上班及校園活動方式。（編輯：管中維）1110407

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