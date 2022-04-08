端午連假離島疏運班機 4/11開放訂位

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）今年端午節連假從6月3日至5日，航空疏運期從6月2日至6日。交通部民航局今天宣布，離島管制航線班機於4月11日上午9時起開放訂位。

民航局今天發布新聞稿，今年端午連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1284架次，共13萬9476個座位數，11日上午9時起開放訂位。

民航局說，端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

民航局統計，端午連假離島航線運能，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）710架次、7萬7612個座位數；金門航線404架次、5萬264個座位數；馬祖航線170架次、1萬1600個座位數。

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民航局說，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，今年端午連假，於尖峰時段6月2日至4日、台灣出發往離島方向，及6月4日至6日、離島出發回台灣方向的機票，都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，使有限的空運資源獲得更有效利用，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，維護自身權益。（編輯：陳政偉）1110408