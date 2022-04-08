桃市府公布疫調足跡 超商、市場及理髮店等28處

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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園市政府今天公布最新COVID-19疫調足跡，包括中壢新明市場、多家便利超商、多家餐廳、台灣大哥大桃園寶山直營門市、全聯與家樂福等賣場，以及汽車檢驗廠、理髮店等共28處。

桃園市政府下午公布桃園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案23797、24013、24786、24787、24788、24789、24939、25341、25349、25583、25585的公共場所足跡。

相關足跡包括3月29日上午曾至福祐汽車國豐服務廠、蘆竹區奉化路「F1百元快剪南崁店」；3月30日、3月31日及4月2日曾至中壢新明市場。

3月31日曾至A-Bao Brunch House元化店、麥當勞大園中正店、佳園寶餐廳、星巴克經國二門市、全家大園領航店、台灣大哥大桃園寶山直營門市、美聯社蘆竹長春店、孫東寶桃園大興店；3月31日及4月1日曾至全聯桃園大有店。

4月1日曾至五花馬水餃館寶山店、五六六汽車檢驗廠、登豪地政士事務所、蒜香義大利麵食坊、7-ELEVEN春寶門市；4月1日及2日曾至7-ELEVEN壽興門市。

4月2日曾至「HERE TO CHILL 嘿！丘丘早午餐」、麥味登桃園陽光店、大潤發平鎮店、桃園市孔廟忠烈祠聯合管理所、台灣派對氣球外送桃園店；4月3日至廚師寶寶龜山店等；4月5日至自由聯盟南福店、家樂福超市蘆竹奉化店、7-ELEVEN順舜門市。

桃園市政府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：戴光育）1110408