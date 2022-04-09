本土個案再創今年單日新高？陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北9日電）國內COVID-19本土疫情延燒，總統蔡英文也因與確診者接觸，須居家隔離。本土個案連日破百，是否再創今年新高受關注，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增384例本土病例，分布在17縣市，以新北市146例最多、高雄市58例、台北市54例，所幸沒有新增中重症及死亡個案，基隆疫情經類普篩疫情漸獲控制。

指揮中心分析今年1月1日至4月7日本土病例共2724例，其中2719人為輕症或無症狀者、占比為99.82%，中重症及死亡個案共5人、占比為0.18%。中重症個案4人、年齡介於20多歲至70多歲，死亡人數維持1人，為80多歲長者。

蔡總統與確診個案接觸，匡列為接觸者進行居家隔離，陳時中等人按規定原列「自我健康監測」對象，但昨天卻傍晚宣布，因蔡總統檢測為陰性，已解除自我監測，外界質疑解除標準鬧雙標，後續說明將是今天記者會重要內容之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣防疫策略將轉變為「重症清零、輕症有效控管」，昨天公布「COVID-19確診個案居家照護管理指引」草案，最快下週定案，當單日確診逾1500例或超過醫療量能時將宣布實施；推估國內約有2到3成確診者適用。試辦計劃規劃也會是今天記者會關注焦點。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：陳政偉）1110409