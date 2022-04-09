會考等4升學考試 提供懷孕考生應考服務

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部今天證實，國中教育會考、學測、統測、分科測驗等4項升學考試，今年都會提供懷孕考生應考服務，例如延長作答時間、特殊桌椅、安排在有電梯的試場等。

身心障礙學生在參加大型升學考試時，可以提前向試務單位申請應考服務，以視覺障礙學生為例，可申請放大試題、延後作答時間等。懷孕的考生也會有種種不便，教育部性平委員會近期開會，建議提供更合適的應試環境和協助機制。

根據教育部提供的文字資訊，111年度的國中教育會考、學科能力測驗、統一入學測驗、分科測驗等簡章都已納入，懷孕考生都可申請應考服務，包括延長作答時間20分鐘、提早5分鐘入場（或優先入場）；也可申請在一樓或設有電梯的試場，或安排在便於應試的特殊桌椅；必要時也可申請攜帶輔具、個人醫療器材應試。

大考中心主任周兆民今天接受中央社電訪表示，簡章正式納入懷孕應考服務是在民國110年，報名時可於「特殊應考服務需求欄」註記。但在此之前，只要有考生提出需求，大考中心都會協助，包括優先進入試場，或是安排到低樓層、人數較少、有電梯的試場等，也會請現場護理人員特別關懷。根據統計，105年和107年都有懷孕考生提出相關需求。

教育部性平委員、全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁接受中央社電訪表示，過去升學考試簡章是列在「特殊需求」，懷孕考生可能不清楚，現在寫的更明確一些。去年9月性平會討論後，是由大考中心（負責學測、分科測驗）先擬出合適的規定文字，再請技專校院入學測驗中心（統測）、全國試務會（會考）一併處理。

李雅菁指出，原本討論是針對高中升大學的學生，但後來考量國中畢業生也可能遇到懷孕的狀況，雖然不多，但國中教育會考也應提供相關措施。

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李雅菁表示，這些措施都是希望學生如果懷孕，不會影響課業和升學。後續也希望透過性平教育和宣導，改善校園對懷孕者的歧視和異樣眼光。過去很多學生懷孕後，承受外界非常多的壓力，不得不放棄學業。

根據教育部最新統計的「各級學校學生懷孕事件彙報」，108學年全國共有6362名學生懷孕，其中多數是大專學生，836人就讀高級中等學校，79人就讀國中小。各級學校總計有834人因懷孕休學。（編輯：黃世雅）1110409