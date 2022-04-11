雙鐵票價 王國材：台鐵不漲高鐵再討論

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交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，部長王國材（圖）11日在立法院受訪指出，高鐵現在是核定費率，跟漲價沒有關係，尊重董事會決議，如果送交通部再來討論。台鐵重點放在安全改革跟服務水準，待旅客有信心後再談票價。中央社記者余曉涵攝 111年4月11日

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（中央社記者余曉涵台北11日電）交通部長王國材今天說，高鐵現在是核定費率，跟漲價沒有關係，尊重董事會決議，如果送交通部再來討論。台鐵重點放在安全改革跟服務水準，待旅客有信心後再談票價。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材就「疫情下觀光旅遊發展防疫作為及國旅券後續規劃情形」進行專題報告，並備質詢。

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，王國材會前接受媒體聯訪時，現在是核定費率公式，這是經過董事會討論，跟漲價「沒有關係」。

王國材說，高鐵是上市公司，尊重董事會決議，若有送到交通部再來討論。

台鐵漲價部分，王國材表示，台鐵重點應放在安全改革跟提升服務水準，這兩部分沒有做好以前，這塊的未來虧損由政府負擔，一定要做好安全改革跟服務水準，讓民眾有信心後再來談漲價。

至於近期本土疫情升溫，雙鐵飲食規定是否有可能更改？王國材則回應，目前還是維持現狀，像是台鐵台北到台東就要4個多小時，禁止飲食很多人都餓昏，所以這部分還是會維持現狀。

另外，對於台鐵企業工會提出五一勞動節將依法休假部分，王國材說，有請台鐵局繼續跟工會溝通，他也將會跟台鐵企業工會理事長陳世杰討論，當然希望不要發生狀況，但在公路運輸，高鐵、國道客運還有市區客運等，都已經有應變計畫。（編輯：張銘坤）1110411