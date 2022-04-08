高鐵費率調高將漲票價？ 王國材：不一定馬上調漲

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行政院長蘇貞昌（前左）、交通部長王國材（前右）8日到立法院院會報告備詢。王國材下午開會前接受媒體訪問談及高鐵費率問題表示，交通部核定費率，還待高鐵董事會討論，所以票價不一定會漲。中央社記者王飛華攝 111年4月8日

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（中央社記者郭建伸台北8日電）交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，外界關注是否可能調漲高鐵票價。交通部長王國材今天在立法院受訪表示，雖然高鐵費率調漲，但還待董事會討論，票價仍端看公司財務狀況，不一定馬上調漲。

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調為4.313元，台北到高雄單程票價可從目前1490元調高至1630元，等於調漲新台幣140元。

立法院今天繼續進行施政總質詢，王國材下午開會前接受媒體訪問談及高鐵費率問題。王國材表示，交通部核定費率，還待高鐵董事會討論，所以票價不一定會漲。

王國材表示，高鐵是上市公司，票價問題由經理部門、董事會決定後，送到交通部核定時再決定；雖然高鐵費率調漲，但票價仍端看公司財務狀況，不一定馬上調漲。

媒體詢問，若高鐵票價漲價，台鐵是否跟進。王國材說，等高鐵公司走完行政程序再決定。

此外，媒體也詢問如何看待台灣鐵路工會發起5月1日勞動節不加班。

王國材說，他下週與台鐵局長杜微將和工會再溝通，他了解、尊重工會爭取會員權益，並盡最大努力溝通，但期待不要有5月1日沒來上班、影響乘客權益的狀況。

王國材表示，可能下下禮拜就審查國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案，這段時間再好好溝通，希望最後能達到共識，公司化也是為了台鐵、乘客，期待大家參與台鐵改革。（編輯：翟思嘉）1110408