不怕天災成孤島 台電屏東7處防災型微電網啟用

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台電與屏東縣政府建置防災型微電網系統，11日正式啟用，未來面臨天災時可自主供電逾72小時，強化偏鄉部落對於災害的應變能力。中央社記者李卉婷攝 111年4月11日

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（中央社記者曾智怡台北11日電）台電與屏東縣政府合力建置的7處防災型微電網系統今天正式啟用；台電表示，防災型微電網可透過太陽光電、儲能電池及柴油發電機供電，在能源管理系統調控下，於災害發生時自主供電逾72小時，維持基本維生用電。

台電今天在屏東縣獅子鄉南世社區活動中心舉辦「台電屏東防災型微電網啟用典禮」，台電代理董事長曾文生、屏東縣長潘孟安等人出席。

台電透過新聞稿表示，「微電網」是結合發電、儲電與能源管理的微型電網，平時與台電配電網相連接，並依據日照強弱提供最佳供電方案；停電時，微電網有如一座微型供電系統，可「自給自足」不受外界電力中斷影響。

至於「防災型微電網」，則是針對災害來臨時容易形成孤島地區，於當地防災避難中心打造一個在沒有外來電源時，也能自主運轉的系統，讓在地居民可於防災避難處所安全等待後續生活機能恢復。

台電說明，屏東縣原鄉占總面積高達6成，許多部落因地處偏遠、道路狹小，當天然災害侵擾致聯外道路或橋梁中斷時，台電人員難以進入搶修，易成孤島。

因此，屏東縣政府篩選出11處相對脆弱的部落，推動防災型微電網建設，107年起陸續於4處獨立興設，後為加速建設，108年起攜手台電，於霧台鄉佳暮村、牡丹鄉旭海村、東源村、石門村、獅子鄉草埔村、丹路村和南世村等7處原鄉部落避難中心打造防災型微電網，今天正式落成，未來部落遭遇天災時，仍可維持防災避難中心基本照明維生用電，為災區爭取黃金救援時間。

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台電說明，屏東地區日照資源豐富，台電屏東防災型微電網均備有太陽光電發電系統、柴油發電機，及可儲存37度電的鋰電池儲能系統，透過能源管理系統（Energy Management System，EMS）自動調配切換，平時供應區域內用電需求，每套設備每年約可發出8000度電，約減少近3公噸碳排放量，災害時則可提供基本維生電力逾72小時。

台電表示，將持續發展與精進防災型微電網的成熟化技術，也盼藉由屏東防災型微電網的建置拋磚引玉，讓更多相關單位自主投入偏鄉防災強化。（編輯：黃國倫）1110411

台電代理董事長曾文生（右4）、屏東縣長潘孟安（右3）等人11日出席「台電屏東防災型微電網啟用典禮」，盼未來原鄉部落面臨天災時，仍可維持防災避難中心基本照明維生用電，為災區爭取黃金救援時間。中央社記者李卉婷攝 111年4月11日