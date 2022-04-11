張子敬：溫管法修法若2022年完成 盼2024收碳費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）行政院環境保護署長張子敬今天表示，若溫管法修法今年能完成，希望明年建立碳費制度，2024年起收費；至於要收多少，他說，仍在研究，目前沒有定案。

由帛琉主辦的第7屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference，OOC）13日到14日舉行。總統蔡英文指派張子敬擔任特使出席並發表專題演說。

張子敬今天接受震傳媒網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹訪問。外界關心碳費問題，張子敬強調，希望4月底能將「溫室氣體減量及管理法」修正草案送立法院，如果今年完成修法，希望明年建立碳費制度，2024年開始收費。

張子敬提到，現在碳費也考慮訂定差別費率，排碳愈多繳愈多；另外規劃「由大到小、以大帶小」，先由排碳大戶開始徵收碳費，並由大型廠家帶動中下游產業鏈減碳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張子敬指出，碳費主要考量2大因素，一是費率，要考慮民生、物價、通膨等，或是收多少才能達到減碳的效果；第二，若歐盟在2026年就要實施「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），我們就要早一點，才能和對方進行貿易談判，在國際貿易如何公平處理。

黃光芹追問碳費到底要怎麼定價。張子敬強調，目前都還在規劃，在溫管法修法的同時併行研究，也收集產業意見；希望設計能靈活一點，搭配碳交易制度、產業自主減碳計畫，讓產業可以選擇如何達到減碳目標。（編輯：管中維）1110411