因材網高中物理教材上線 結合素養題助學生練習

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（中央社記者許秩維台北12日電）教育部今天表示，因材網普通高中基礎物理課程教材於今年3月首次全新上線，內容包含教學影片及練習題，教材內容結合生活情境素養，並以解決問題的方式融入教學。

教育部今天發布新聞稿指出，因材網普通高中基礎物理課程教材由台灣師範大學物理系、台達電子文教基金會Deltamoocx影音教材物理科製作團隊共同合作，教材聚焦於素養教學。

為了讓學生在學習後能增強學習成效，因材網普通高中基礎物理課程教材架構，以知識節點規劃對應課綱學習內容，提供每支約5至8分鐘的知識節點教學影片共92支；每個知識節點也提供5題選擇題供學生練習，包含「記憶題」和「理解題」各1題。

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教育部提到，為符合108課綱「核心素養」的主軸 ，團隊也精心編寫新型態的「素養題」，讓每個知識節點有難易不等的情境素養題3題，幫助學生熟練新題型，並將物理知識用在生活情境中。

因材網普通高中基礎物理課程教材除了方便學生利用課餘零碎時間學習，也可自主規劃學習時間，進行預習及複習；學生在學習過程中若遭遇困難，可從較基礎的小節點瀏覽，重新加強基本概念，逐步建構完整的物理觀念。（編輯：張雅淨）1110412