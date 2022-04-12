更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北市公布4確診者足跡 含多家酒吧、餐廳

2022/4/12 16:14（4/12 20:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市衛生局今天公布4名COVID-19個案的足跡，包含AI GAGA lounge bar、M男模會館、樂饗牛排館、藝奇日本料理岩板燒台北衡陽店等，提醒民眾注意。

台北市衛生局疾管科主任紀玉秋下午在視訊記者會上表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）115例本土個案，分布在12個行政區，其中以中山區34例最多，正在疫調以釐清是否有地緣關係。

紀玉秋表示，115例中，酒店及酒吧相關的新增5例，累計40人確診；KTV相關的新增1案，累計27人確診；北投區某國小新增1例，累計15人確診；信義區某國小新增1例，累計9人確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局同時公布案26487、26595、27446、27906在台北市的公共場域活動史，包含AI GAGA lounge bar、M男模會館、GD GAGA lounge bar、F Gallery by A Train、大戈壁蒙古烤肉店、頂紅風味小火鍋、Dreamers Coffee Roasters 忠孝復興店、樂饗牛排館、樂山窄巷拉麵及藝奇日本料理岩板燒台北衡陽店。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：李亨山）1110412

瀏覽更多照片
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載