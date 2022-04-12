北市公布4確診者足跡 含多家酒吧、餐廳

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市衛生局今天公布4名COVID-19個案的足跡，包含AI GAGA lounge bar、M男模會館、樂饗牛排館、藝奇日本料理岩板燒台北衡陽店等，提醒民眾注意。

台北市衛生局疾管科主任紀玉秋下午在視訊記者會上表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）115例本土個案，分布在12個行政區，其中以中山區34例最多，正在疫調以釐清是否有地緣關係。

紀玉秋表示，115例中，酒店及酒吧相關的新增5例，累計40人確診；KTV相關的新增1案，累計27人確診；北投區某國小新增1例，累計15人確診；信義區某國小新增1例，累計9人確診。

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衛生局同時公布案26487、26595、27446、27906在台北市的公共場域活動史，包含AI GAGA lounge bar、M男模會館、GD GAGA lounge bar、F Gallery by A Train、大戈壁蒙古烤肉店、頂紅風味小火鍋、Dreamers Coffee Roasters 忠孝復興店、樂饗牛排館、樂山窄巷拉麵及藝奇日本料理岩板燒台北衡陽店。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。（編輯：李亨山）1110412