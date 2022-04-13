立委盼停課標準更細緻 潘文忠：蒐集意見滾動修正

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（中央社記者王揚宇台北13日電）教育部放寬全校停課標準引起朝野立委關注，希望能有更細緻的方案，例如另訂國小停課標準等；教育部長潘文忠今天說，會持續蒐集各界意見並與指揮中心密切會商，滾動修正。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案；潘文忠列席報告，並備質詢。

潘文忠昨天公布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準，包括高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園也比照辦理等，引發各界討論。

民進黨立委賴品妤質詢時提到，考量12歲以下的孩子不能施打疫苗，停課標準必須要隨著社會、疫情狀況做滾動修正，並且要做到更細緻。

潘文忠說，對孩子來說，感染風險最高是在班級內，這個標準沒有放鬆，以幼兒園為例，如果有確診者足跡就要居家隔離10天等，最高風險的標準還是一樣嚴格。

潘文忠指出，新的停課標準才剛上路，各界意見多元，但在執行上能否保護孩子且不要過當，也不要因為一個情形就讓家長照顧孩子心力交瘁，教育部會持續蒐集意見與滾動修正。

國民黨立委曾銘宗說，停課標準昨天公布後，網路上罵聲一片，因為現在的疫苗政策是12歲以上的人才能施打，換句話說，絕大部分的小學生無法施打疫苗，因此讓人質疑，這次的停課標準是否太鬆。

潘文忠表示，有立委或很多家長提到，過去的規範太過嚴格，中央流行疫情指揮中心也考量到新的防疫，要特別注意到確診者的密切接觸者，如果學校想要有更嚴格的標準，可以提報應變小組討論。

潘文忠也指出，包括新北市長侯友宜等人都呼籲，希望中央要訂定一致性的停課規範，讓地方政府依循；此外，在停課標準公布前，有與22個縣市的局處長密切協商，對於立委所提意見或特殊情形，教育部會持續蒐集相關意見，再做一些考量、斟酌，也會跟指揮中心密切會商。（編輯：張均懋）1110413