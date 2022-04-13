麥當勞登台首賣地瓜條 幕後推手陳吉仲

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）國際震盪引發貨運量能不穩，網路節目主持人今天指出，麥當勞近期沒有薯餅改賣國產地瓜條，功勞就是來自農委會主委陳吉仲的推廣。

Yahoo TV「齊有此理」節目，今天播出專訪陳吉仲的預錄內容。主持人王時齊說，陳吉仲推廣台灣農產品很賣力，前幾天碰到麥當勞的台灣某一位老闆，獲知陳吉仲向麥當勞推廣國產地瓜，所以當麥當勞薯餅沒有時，推出麥當勞地瓜，這都是陳吉仲功勞。

近來俄烏戰爭影響貿易運作，善用國產的農產品可確保糧食來源。陳吉仲在麥當勞於3月23日推出地瓜條後，3月25日也在農委會官方臉書的影片中，試吃5個品牌的地瓜條，強力推廣餐飲業使用國產地瓜，錄完還吃不停，表示台灣地瓜就是好吃。

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影片中，陳吉仲吃到麥當勞地瓜條時說，甜度可以、不錯，還說「這是新的啦！口感酥脆。」吃到摩斯、達美樂地瓜條時，評價很有地瓜味。吃到胖老爹地瓜條時則訝異地說，不知道這品牌有賣地瓜條。

陳吉仲強調，重點就是業者都用國產地瓜製作。對於多數業者使用台農57號品種，陳吉仲說，這款地瓜炸、烤、水煮都美味，並推薦還有台農66號等可善用。錄完後，坦言愛吃地瓜條的陳吉仲，仍一條接一條、欲罷不能地吃著，證實國產地瓜很美味。（編輯：屈享平）1110413