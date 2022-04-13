遠見USR大學社會責任獎 屏科大獲生態共好楷模獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022遠見USR大學社會責任獎首度新增「綜合績效組」，屏東科技大學奪下技職組首獎外，「與土地和好的金色稻浪」一案開發使用水稻益生菌強化系統，增加水稻田微生物多樣性，獲得生態共好組楷模獎。（屏科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）2022遠見USR大學社會責任獎首度新增「綜合績效組」，屏東科技大學除奪下技職組首獎外，也以「與土地和好的金色稻浪」一案獲得生態共好組楷模獎。

遠見雜誌今天舉行頒獎典禮，屏科大校長戴昌賢受獎時表示，屏科大以地方智庫與農民的好鄰居自許，可能在USR一詞還沒出現之前，屏科大的師生就已經在做這件事了。

戴昌賢表示，屏科大師生長久深入在地陪伴農林漁牧各項產業發展，卻也從中發現許多生產與環境互相牴觸的地方，也因此引起校內許多老師努力深耕於保育、社區發展、智慧農業等項目。

屏科大發布新聞稿表示，生態共好組由屏科大研究總中心王裕民教授領軍國際灌溉研究中心團隊，以「與土地和好的金色稻浪」拿下楷模獎，這個案子特色主要是開發使用水稻益生菌強化系統，在土壤添加天然的環境益生菌改善土質並強化稻作根系，增加水稻田微生物多樣性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏科大表示，這個友善農法可達到節水30%~50%，水稻產量提升25%~30%，健化植株減少農藥等優點，並降低水田溫室氣體排放，目前與各地農民有超過100公頃的水田合作，並獲得東元集團青睞，旗下摩斯漢堡都使用這項技術生產出的稻米為原料。

屏科大表示，接下來會在退輔會台東農場及三好米的邀約下進行品牌合作，團隊目標是將這個智慧農法推廣至全台，期待在水稻產業的循環經濟架構下，達到永續發展目標，善盡大學社會責任。（編輯：陳仁華）1110413