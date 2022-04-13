戒菸就贏活動 李㼈：最棒母親節禮物快報名參賽

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（中央社記者劉世怡台北13日電）董氏基金會辦2022戒菸就贏比賽有機會得新台幣30萬元，法務部長蔡清祥今天說，鼓勵收容人戒菸參賽，找回健康自主權；活動代言人李㼈說，是送媽媽最棒母親節禮物，快報名參賽。

法務部矯正署、董氏基金會、國民健康署今天共同舉辦「2022戒菸就贏比賽」記者會，藝人李㼈及戒菸成功的更生人現身說法。成功戒菸首獎新台幣30萬元。

蔡清祥指出，今天在法務部舉行記者會，主要是鼓勵收容人戒菸參賽，找回健康自主權，不再受菸品控制，也把立志戒菸當作轉變的第一步，讓家人感受到往正向轉變的決心。

矯正署指出，收容人以二人為一組報名，1人為吸菸者，1人為不吸菸見證人。法務部特別獎勵，成功戒菸首獎為新台幣3萬元（1組）、貳獎為6000元（6組）。

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李㼈表示，他已戒菸逾10年，分享戒菸好處，包含呼吸順暢、精神一級棒，不會有二手菸及菸臭味傷害或妨礙他人，省錢無菸一身輕等，向收容人喊話「送媽媽最棒的母親節禮物，就是報名戒菸就贏」。

更生人、目前在「趕路的雁全人關懷協會」擔任輔導主任的蘇哲民說，14歲時因同儕壓力而染上菸癮，後來接觸毒品，就反覆進出監所，記得有一年假釋出獄，馬上直奔超商買菸，後來這一吸，又走向吸毒的回頭路。後來決心戒菸戒毒，並寫信向媽媽保證，才終於成功。他強調菸毒難分家，戒毒一定要戒菸。（編輯：李亨山）1110413