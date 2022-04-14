慈惠畢展「超星人」驚豔 獲邀高雄與台北展出

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屏東慈惠醫護管理專科學校數位媒體創意設計科學生畢業展演「超星人」驚豔各界，近期將陸續獲邀至高雄展覽館「放視大賞」，以及台北南港展覽館「新一代設計展」展出。（慈惠醫護管理專科學校提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）屏東慈惠醫護管理專科學校數位媒體創意設計科，畢業專題以「超星人」驚艷各界，近期將陸續獲邀至高雄展覽館「放視大賞」，以及台北南港展覽館「新一代設計展」展出。

慈惠醫護管理專科學校今天發布新聞稿指出，「超星人」以「超新星」演化過程產生爆炸而照亮整個星系，象徵學生歷經極大轉變5年就學成長期，蛻變轉化成巨大能量「超星人」，展演在視覺傳達設計、多媒體動畫製作、VR遊戲與數位影音創作上大放異彩。

校方表示，策展內容透過情人節及特殊節日來傳達愛的「浪漫予你」繪本；介紹東港每3年舉辦知名民俗迎王祭典的卡牌桌遊「步步為迎」；現代年輕、活力個性及時尚設計的語言，復刻重現潮州鎮70多年前的視覺傳達設計「再現公路新村」。

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此外，讓造訪者深層認識充滿魅力潮州鎮老街區的多媒體動畫「潮州新生活-藝遊未盡」；挑戰結合布農族文化及VR遊戲的「牡鹿墩阿努」；順著心中蛛絲馬跡，反思身旁人事物重要性的數位影音創作「心跡」。

校方說，數位媒體創意設計科利用5年光陰學習各項專業知識與技能，才得以成就一展身手夢想，將在5月18日至20日移至高雄展覽館「放視大賞」；6月1日到4日更受邀台北南港展覽館參加「新一代設計展」。（編輯：孫承武）1110414