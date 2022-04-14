畜禽漲價 陳吉仲：學校午餐補助下週公布新案

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會主委陳吉仲今天表示，因為國際情勢帶動畜產品價格上漲，明天將會商學校午餐補助運作機制，是否要在一定價格之上做調整，會向行政院報告結論，定案後盡快在下週公布。

陳吉仲出席台灣咖啡產業策略聯盟成立活動，會後接受聯訪做上述表示。

陳吉仲指出，國際貿易因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發航運作業塞港，今年又爆發俄烏戰爭，使得玉米、黃豆、小麥等價格上漲，帶動飼料、麵粉漲價，所以畜禽產品的豬雞肉也上漲，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信已向農委會反映學校午餐補貼問題。

對於是否如業者去年提議比照油價做滾動式調整，陳吉仲說，明天將會商討論運作機制，當產品在一定價格之上時，補貼是否要做調整，會商結論會向行政院長蘇貞昌報告，盡快在下週對外公布。

他重申，農委會希望物價上漲時，不要影響到3000多所國中小、約計160多萬名學童的營養攝取，目前農委會補助團膳業者使用3章1Q國產食材製作學校午餐，每個學童每一餐新台幣6元、偏鄉則是10元。

3章1Q是指台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS台灣優良農產標章，以及台灣農產品生產追溯QR Code。（編輯：管中維）1110414