宏達電攜手法國藝術家 打造VR互動作品

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宏達電受邀參加桃園市政府於12日主辦的「2022桃園數位驅動，開創臺灣新局」國際論壇，會上展示VIVE Sync VR虛擬會議及VIVE Connect平台，桃園市市長鄭文燦以擬真的虛擬分身進入VIVE Sync，進行元宇宙VR會議體驗。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 111年4月14日

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（中央社記者江明晏台北14日電）宏達電延伸虛擬實境（VR）至藝術領域，旗下VIVE Arts將再度與法國藝術家岡薩雷斯-福斯特合作，預計於倫敦登場的個展中展出VR藝術作品，模擬與外星生命相遇的另類型態。

宏達電旗下致力於藝術與創新科技結合的團隊VIVE Arts將再度與法國藝術家多米妮克.岡薩雷斯-福斯特（Dominique Gonzalez-Foerster）聯手合作，將在倫敦蛇形藝廊（Serpentine）登場的個展Alienarium 5中，擔任官方虛擬實境夥伴。

Alienarium 5展期從今天起至9月4日，理念源自岡薩雷斯-福斯特20年來對科幻文學、外星生命的探索，及其對深度空間的試驗和探索。

在岡薩雷斯-福斯特策劃下，美術館空間將搖身一變，成為沉浸式感官環境，結合視覺、聽覺、嗅覺、觸覺和現場直覺的互動體驗，預計展出包括由 VIVE Arts 支持委託製作的VR藝術作品Alienarium。

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宏達電說明，Alienarium是岡薩雷斯-福斯特第2件由VIVE Arts委託製作、以及Lucid Realities開發的 VR 作品 ; 第一件為2019年於威尼斯雙年展亮相的Endodrome。

第2件作品Alienarium將嘗試以VR為媒介，連結虛擬與真實世界，在僅能存在於虛擬世界般的想像空間、空幻情境中，感受靈魂出竅的體驗。訪客戴上 VIVE Pro後，將置身斑斕繽紛的深度空間環境，在此與外星生命相遇，並與外星生命發光的抽象形體合而為一。（編輯：黃國倫）1110414