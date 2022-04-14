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台灣與立陶宛共推農業合作備忘錄 推進牛肉輸台

2022/4/14 21:32
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會今天表示，繼3月農業首長視訊會談，昨天再度與立陶宛農業部召開司處長級視訊工作會議，雙邊同意推動簽署農業合作備忘錄，希望今年能完成，並將推進立陶宛牛肉輸台。

行政院農業委員會發布新聞指出，繼3月3日，農委會主委陳吉仲與立陶宛農業部長納維卡斯（Kestutis Navickas）視訊會談之後，農委會與立陶宛農業部昨天二度召開視訊會議，這次為司處長級視訊工作會議，駐立陶宛台灣代表處代表黃鈞耀也全程參與。

農委會國際處長林家榮指出，會中除就兩國農業政策及農業面臨的挑戰交換意見、分享經驗，並同意共同推動簽署農業合作備忘錄，以建立雙邊農業對話及合作機制，希望今年完成。

他並說，會中再度邀請與歡迎納維卡斯率團訪台，期盼進一步深化兩國農業合作交流與農產食品貿易。

關於立陶宛牛肉申請案，林家榮說，這次會議持續交換意見，立陶宛是重要牛肉生產國，非口蹄疫疫區，也輸銷歐盟，而進行貿易前，還有檢疫、食品安全的法定作業要進行，尚難以估計何時會派員前往查場，但可確信此案會持續推進。（編輯：管中維）1110414

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