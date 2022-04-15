防虎豹潭悲劇重演 北市推戶外體驗活動契約範本

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）去年虎豹潭意外造成6死，為防悲劇再起，台北市首創戶外體驗活動契約範本，加強規範資訊揭露、導入專業人員配備及保險，供全國參考適用。

去年10月16日，31名民眾參加業者在虎豹潭舉辦的大自然體驗營活動時遇大雨，造成台北市2名家長、4名學童被暴漲的溪水沖走、死亡。

台北市今天舉行「台北市首創戶外體驗活動契約範本」記者會，副市長黃珊珊、觀光傳播局長劉奕霆等出席。

黃珊珊表示，以往這種戶外活動，業者與消費者之間幾乎沒有相關合約關係，消費者也不太清楚風險，若發生意外連主管機關都很難認定，容易變成三不管地帶，希望範本推出後，讓雙方的權利義務更清楚，讓消費者找到有專業證照的人員以及有保險保障。

觀傳局表示，契約範本規範重點在於，要求清楚揭露活動主辦者及活動相關資訊，主辦者除了應依活動類別配置專業證照人員全程協助活動進行，並應要求專業證照人員提供活動應備器材清單，據以配置活動裝備。

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此外，主辦者應投保責任保險，並提醒民眾額外投保活動相關保險，來強化風險承擔能力。主辦者在辦理戶外活動時，可依契約範本條文內容，檢視活動資訊、專業證照人員及活動裝備、保險等各項準備是否完備，民眾在參與活動時，可參考契約範本內容與主辦者簽訂符合實際需求之契約來保障自身權益。

此外，活動舉辦地區如在台北市，可消防局的「台北市行動防災App」，可即時查詢氣象及水情等資訊；體育局「戶外體驗活動主題網頁」設有專業人員查詢專區，可查詢領有專業證照之人員名單。（編輯：李錫璋）1110415