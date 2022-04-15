教育部：10班有確診、密切接觸者 即可全校停課

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部12日公布COVID-19暫停實體課程標準，各界對執行細節多有疑問。教育部主秘廖興國今天說明，「確診個案」與「密切接觸者」就讀班級達1/3或10班以上就可全校停課。

教育部12日公布新的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）停課標準，由原本2班師生確診，全校停課，調整為1/3或超過10班以上停課，全校停課。

教育部14日發給全國中小學的公函進一步解釋，當「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3或10班以上，即可實施全校停課。

廖興國今天晚間接受中央社電訪解釋，14日公函和12日對外說明的標準並無不同，只是怕有學校誤解，因此公函直接講得更明白一些。

廖興國表示，學校出現確診者，該班所有同學都會被列為「密切接觸者」，其他班級則要視疫情調查決定。例如確診學生如果有參與選修課程、社團活動、搭乘交通車等，相關人員也可能被匡列。

廖興國表示，這些「疑似的密切接觸者」，都要求休息1到3天，等待疫情調查結果。如果確認是「密切接觸者」，就須接受居家隔離和篩檢，所屬班級也會停課，直到所有篩檢結果出爐且都是陰性，才恢復上課。

蘋果新聞網今天報導，台北市祭出「天龍版」的停課門檻，確診者或密切接觸者的班級達全校1/3或超過10班，就可全校停課。

廖興國認為，台北市其實是「換個角度說」，和中央訂的標準差異不大。他也以今天南部某高中為例，全校80多名老師，有20多名被匡列居家隔離，有密切接觸者的班級達全校1/3，因此決定全校停課10天。

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廖興國表示，教育部已成立「暫停實體課程實施應變小組」，學校停課如有特別考量，都可與小組研商，在兼顧校園安全、學生受教權益下，研商出合適的方式。

另外，國中教育會考即將於5月21、22日舉行，准考證今天寄發。廖興國表示，今年因應Omicron病毒株的特性，做了一些防疫調整，詳細措施已經報到中央流行疫情指揮中心，等指揮中心同意後就會公布。（編輯：管中維）1110415