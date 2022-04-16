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澎湖伯盃拉力賽登場 賽車競飆精彩刺激

2022/4/16 11:43（4/16 12:36 更新）
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2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，來自全台120輛改裝賽車一早迎著晨曦在湖西菓葉與龍門間的產業道路上競飆精彩刺激，讓車迷看得過癮。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，來自全台120輛改裝賽車一早迎著晨曦在湖西菓葉與龍門間的產業道路上競飆精彩刺激，讓車迷看得過癮。中央社 111年4月16日
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（中央社澎湖縣16日電）「2022澎湖華盟-澎湖伯盃拉力賽」今天登場，來自全台120輛改裝賽車，一早迎著晨曦在湖西菓葉與龍門間的產業道路上競飆，引擎聲轟隆響，精彩刺激，讓車迷看得過癮。

「2022澎湖華盟-澎湖伯盃拉力賽」今天上午8時登場，由澎湖縣議會副議長陳雙全率先開跑，120輛各式改裝賽車，依序出發，車輛引擎聲轟隆響，讓寧靜鄉間產業道路，頓時熱鬧喧囂，連在草叢吃草的牛隻都抬頭觀看一番。

澎湖華盟拉力賽今明兩天在湖西菓葉與龍門間的產業道路上同場競飆，比賽區分街車四傳組、改裝組、手排組、自排組與後驅組等5組進行，採單一SS路段在全長6.7公里，進行4回合賽。

6日才在台中港直線加速攝影以「打龜號」刷新中國大陸網紅「杰爺」快車記錄的台灣賽車教父「廖老大」廖志賢也率所屬車隊前來競速，最為引人注目。

澎湖縣警局今天由馬公分局長何明祥親自率100餘名警力，在賽車各路段路口等進行交通管制，讓賽車手能在安全無虞的賽道上奔馳挑戰。（編輯：謝雅竹）1110416

2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，由澎湖縣議會副議長陳雙全率先開跑，120輛各式改裝賽車依序出發。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，由澎湖縣議會副議長陳雙全率先開跑，120輛各式改裝賽車依序出發。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，來自全台120輛改裝賽車一早迎著晨曦在湖西菓葉與龍門間的產業道路上競飆，讓寧靜的鄉間產業道路頓時熱鬧喧囂，連在草叢吃草的牛隻都抬頭觀看一番。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，來自全台120輛改裝賽車一早迎著晨曦在湖西菓葉與龍門間的產業道路上競飆，讓寧靜的鄉間產業道路頓時熱鬧喧囂，連在草叢吃草的牛隻都抬頭觀看一番。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，日前在台中港進行直線加速攝影以「打龜號」刷新中國大陸網紅「杰爺」快車紀錄的台灣賽車教父「廖老大」廖志賢（前右4）也率所屬車隊前來競速，最為引人注目。中央社 111年4月16日
2022澎湖華盟－澎湖伯盃拉力賽事16日舉行，日前在台中港進行直線加速攝影以「打龜號」刷新中國大陸網紅「杰爺」快車紀錄的台灣賽車教父「廖老大」廖志賢（前右4）也率所屬車隊前來競速，最為引人注目。中央社 111年4月16日
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