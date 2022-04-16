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停課新制桃園首例 西門國小10班確診全校停課

2022/4/16 17:23
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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園市西門國民小學今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案後，由於分布10個班級，達教育部停課新制規定，全校停課10天，這是桃園第一所達停課新制標準而停課的學校。

根據教育部12日公布停課標準，高中以下全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課。

西門國小校長王博成告訴中央社記者，西門國小現有49班，截至昨天，確診生分布9個班級，確診班級停課10天、其餘班級正常上課；採檢學生核酸檢測（PCR）結果陸續出爐後，確診數達10班，根據新制，全校停課10天。

桃園市政府教育局說，現有13名西門國小學生確診，分布10個班級。

西門國小下午在官方網站公告，經桃市府衛生局在校內設採檢站，全校師生在校採檢結果，除1例檢體不足需補採檢，在校採檢師生都陰性。

校方表示，自行在校外採檢學生，目前回報有陽性案例，10班有確診個案，已達全校停課標準，依教育局最新指示，全校即日起開始預防性停課，預計25日返校實體課程。（編輯：李明宗）1110416

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