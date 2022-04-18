居隔中上工首日 柯文哲：比到市府還累

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市長柯文哲在居家隔離中上工第一天，拍影片報平安並表示，連續開了好幾個線上會議「比真的到市府上班還累」，並要相關單位針對中央的兒童疫苗計畫提出報告。

中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）代表團在13日下午至台北市政府拜會台北市長柯文哲及副市長黃珊珊，代表團其中1人昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），柯文哲、黃珊珊等16人為密切接觸者，應從與確診者最後接觸日起居家隔離10天至23日止。

今天為柯文哲居家辦公首日，北市府副發言人魏文元表示，柯文哲與黃珊珊身體狀況一切正常，配合北市府本週開始實施居家辦公及分流演練，柯文哲上午7時30分照常線上主持晨會及防疫會議，各項市政工作不受影響。

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魏文元表示，柯文哲在防疫會議中，針對近來本土確診數不斷飆升提出警示，認為各縣市都要提高警覺，落實輕重症分流；而被居家隔離人數越來越多，社會機能可能因此癱瘓，要確保經濟不受影響；並針對中央規劃施打兒童疫苗計畫，責成相關單位參考國外案例，提出專案報告。

柯文哲也自拍影片報平安，他表示，從上午7時30分到近中午都在開線上會議，只有1分鐘去上廁所，「比真的到市府上班還累」。（編輯：張銘坤）1110418