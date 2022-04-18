北市本土增270例 中正、大同區居家照護4/19上線

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市長柯文哲宣布，北市今天新增270例 COVID-19本土案例，已有92校、破3萬師生停課，防疫戰術需改變；另，信義區今天施行輕症確診居家照護，中正區與大同區明天開始。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，因市長柯文哲、副市長黃珊珊都在居家隔離，以視訊連線方式舉辦。

柯文哲公布北市今天新增270例本土案例，以中山區的酒店、酒吧等娛樂場所擴大群聚的47例最多；目前北市居家隔離人數已達9479人， 共92校、3萬3088名師生停課。

柯文哲表示，現在防疫戰略是「共存」，但戰術確依然是「清零」，再這樣下去兩週內恐怕北市所有學校都要停課，該想一想怎麼做才合理。

柯文哲指出，今天信義區先行確診者留在家的居家照護，1小時內就接了3個案子，明天預計中正區與大同區也要上線，何時擴張到全行政區就看確診人數，屆時由區長整合區公所力量為確診者處理生活問題，因為中央尚未公布居家照護SOP，北市現在一邊進行一邊除錯。

黃珊珊補充，今早成立信義區關懷中心，分為關懷中心與虛擬醫院兩部分，有專人協助確診者的醫療需求與生活需求，也有賣場業者協助提供關懷包物資。（編輯：陳清芳）1110418