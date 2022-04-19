北市居家照護擬22日全面啟動 大安、士林排最後

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）COVID-19疫情延燒，台北市昨天從信義區開始試行確診者居家照護，中正、大同區今天上線。衛生局表示，各區將陸續實施，預計在22日前全面啟動，大安、士林區排最後。

台北市議會今天上午舉行警政衛生委員會，新黨籍議員潘懷宗要求衛生局說明各區啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護的時間軸。

衛生局長黃世傑表示，目前還沒有明確確定各區會在哪一天啟動，要看疫情情況決定，不過12區預計會在22日以前全面啟動。

潘懷宗接著要求說明居家照護的條件，衛生局疾管科長張惠美表示，除了符合中央規定，是小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案外，還會看個案安置處所狀況，能不能一人一室等，不過目前仍希望盡量安置在集中檢疫所。

張惠美指出，居家照護還在試辦階段，信義區昨天共篩出11名個案符合資格，都是居家隔離期間轉為陽性的個案，因為本來就是在家裡隔離，所以優先試行。

潘懷宗詢問，今天開始的中正、大同區是否會以同樣標準挑選個案；張惠美回覆，今天開始的就不會限於在家居隔者，而是擴大辦理。

潘懷宗再問各區啟動居家照護的時間軸，衛生局副局長陳正誠說，目前有初步規劃，但還要等市長柯文哲拍板，因此有變化的可能。

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在潘懷宗堅持下，陳正誠表示，其他區依序由萬華、文山、內湖、南港、北投、中山、松山、大安及士林區開始試辦。黃世傑補充，開始試辦時序除了等柯文哲確認，還會因為確診數量、防疫旅館量能來調整。

針對居家照護SOP，陳正誠說明，15日開始有進行連續3天的實體演練，昨天有線上演練，信義區公所昨天晚上也有開線上會議做第一天試辦的檢討，已彙整相關問題，將會把檢討結果、應注意事項等通知各區行政中心及里長。（編輯：張銘坤）1110419