高雄市7確診者居家照護 診所追蹤狀況穩定

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高雄市昨天啟動COVID-19確診者居家照護計畫，市府衛生局長黃志中今天表示，至今有7人接受居家照護服務，由診所負責後續醫療追蹤服務，目前狀況穩定。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高市已啟動居家照護計畫，確診者如在居家照護期間有急症就醫需求，可撥打（07）7151911或119，並告知是確診病患，市府會馬上安排協助就醫。

黃志中表示，高市成立居家照護中心團隊，包括市府14局處及38區公所、220合約診所及192家社區藥局，另協助幼兒確診者居家照護有55家專科兒科診所、4大醫學中心及聯合醫院，數量也持續增加。

黃志中說，目前已有7人接受居家照護，由診所直接負責後續醫療追蹤服務，目前狀況均穩定。陳其邁說，輕、重症分流標準是根據中央規定，目前高市確診者中約20%至30%符合居家照護條件。

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對於高市5歲以下幼兒確診情形，衛生局簡任技正潘炤穎說，今年至今，高市5歲以下確診者有44人，從感染到治療結束，均無出現中、重症，都是輕症。

黃志中說，高市兒童確診者多為輕症或無症狀，全國統計也如此，但仍要留意罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」，多在感染2到6週發生，幾乎都有持續發燒4到6天症狀，另有腹瀉、嘔吐、皮疹、結膜炎等症狀，都要小心。（編輯：方沛清）1110419