中市本土確診新增50例 張惠妹演唱會累計已17人

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市今天新增50個本土病例，明道中學即日起預防性停課3天，市長盧秀燕表示，確診者分成已知群聚案10例、外縣市足跡史19例、感染源調查中21例，其中張惠妹演唱會已17人確診。

台中市政府下午召開防疫指揮中心記者會，對於中央將實施輕症及無症狀確診者可居家照護，盧秀燕指出，原本中市將於下週一展開兵推演練，但中央可能在1週內全國一起實施，將等中央決定出爐，也許這週內就會直接上線實施。

盧秀燕說，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案50例，其中感染源調查中的有21例，呼籲市民盡量減少公眾聚會等社交活動。

衛生局長曾梓展在會中說明，已知群聚案今天新增10例，包括宜蘭進香團新增1例，共累計14例；科技公司新增2例，共累計6例；某訓練中心新增1例，共累計3例；策展公司新增3例，共累計17例；逢甲大學校友會新增1例，共累計3人；高爾夫球練習場新增2例，共累計6例。

至於外縣市足跡部分新增19案，曾梓展表示，其中張惠妹演唱會群聚新增6例，共累積17例；建設公司工地群聚案增2例，疑似與外縣市確診有接觸。

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感染源調查中的21案，曾梓展說，其中明道中學新增2例學生確診，感染源正疫調中，因此依教育部的最新指示，校園出現確診，疫調結果出爐前，學校可先暫停實體上課，因此明道中學即日起預防性停課3天。

曾梓展表示，今天新增的1名30多歲女性美髮師個案，曾於16日前往超級巨星自助式KTV市政河南店唱歌，由於確診個案記不得同場唱歌人數，相關疫待仍在進行中，也呼籲當天有去唱歌者可到社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。（編輯：陳清芳）1110419