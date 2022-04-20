兒童打疫苗、染疫送醫指引 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北20日電）國內昨天出現首例兒童COVID-19死亡病例，引發關注。指揮中心今天將開會討論兒童症狀辨識、送醫等指引，以及是否開放兒童施打莫德納疫苗，下午2時將召開記者會說明相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，昨天新增1626例本土病例再創新高，已達到每日逾1500人確診啟動輕症在家隔離標準，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，全台各縣市一週內啟動輕症居家照護。

值得注意的是，昨天國內出現首例兒童染疫死亡病例，這名未滿5歲男童13日發燒、14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，醫院全力救治，仍於昨天凌晨病逝。

此案一出，隨即引發各界對於兒童重症的討論，陳時中表示，今天下午將與兒科醫師開會討論症狀分類辨識、遠距視訊就醫、送醫指引等細節，確保居家照護過程妥善。

為降低兒童染疫及重症風險，食藥署17日召開專家會議，決議莫德納（Moderna）疫苗將適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天也將開會討論是否開放兒童施打。

除了莫德納，輝瑞BNT也推出兒童劑型疫苗，目前食藥署仍在審查相關技術性資料，疫苗採購合約也尚未簽訂。陳時中昨天表示，這2天談判已解決合約簡化等問題，等細節敲定就能簽約，但並未透露購買數量。

指揮中心今天下午2時將召開記者會說明國內COVID-19疫情、兒童照護指引以及ACIP會議等相關事宜，由於陳時中今天上午赴立法院備詢，尚未決定由誰主持記者會。（編輯：陳政偉）1110420