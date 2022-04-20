鳳梨外銷若達3萬公噸 陳吉仲：不再仰賴單一市場

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嘉義縣「外銷物流籃、好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會20日在民雄鄉打貓果菜生產合作社舉行，農委會主委陳吉仲（右2）、嘉義縣長翁章梁（左2）與民進黨立委陳明文（右1）等人出席。中央社記者黃國芳攝 111年4月20日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉義縣今天有一批15.6公噸的鳳梨外銷日本，農委會主委陳吉仲出席封櫃儀式時表示，今年設定3萬公噸的鳳梨外銷目標若達成，就不用再仰賴單一市場。

嘉義縣「外銷物流籃、好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會今天在民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦，由陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文等人見證封櫃啟航儀式，總計裝櫃15.6公噸的鳳梨。

陳吉仲致詞表示，因應去年中國大陸暫停台灣鳳梨輸入，農委會採取內銷、加工及外銷等措施，去年總共外銷超過2萬8000公噸，其中銷日將近1萬8000公噸，今年設定外銷鳳梨目標是3萬公噸，若能達成，就能擺脫仰賴單一市場的問題。

陳吉仲指出，台日業者合作鳳梨外銷，採用可重複使用且符合國際鮮果輸送規格的循環物流籃，盛裝去冠芽鳳梨，抵達日本後立即進行截切，除可確保台灣鳳梨優良品質、符合日本消費者的購買習慣，同時也節省包裝耗材及冠芽廢棄物處理等費用，未來將在全國各地實施。

翁章梁致詞表示，鳳梨外銷日本必須經過層層嚴格的考驗與檢疫，除了依照目標市場的標準進行栽培管理，如採摘合適的果實大小、熟度需求外，還需要符合農藥殘留檢驗標準、取得產銷履歷、果實外觀無瑕疵、無病蟲害等條件，才能裝箱儲運外銷販售。

翁章梁指出，嘉義縣的鳳梨能在外銷市場占有一席之地，代表鳳梨的風味、品質和衛生安全，讓日本消費者有信心。穩定的外銷市場，不僅可讓農民安心地進行計畫性生產，提高農民收益，也讓台灣的鳳梨產銷更加穩定。

嘉義縣農業處說明，嘉義縣鳳梨面積約1500公頃，年產量將近5萬9000公噸，占全國產量13%，品項以金鑽鳳梨為大宗。（編輯：謝雅竹）1110420