五一連假9成台鐵司機員不上班 交通部規劃類火車接駁

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台鐵工會預計5月1日集體休假，交通部長王國材表示，因應台鐵列車不開，會用高鐵、國道客運及市區公車替代。圖為台北車站月台15日午後乘車人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王承中台北21日電）台鐵工會預計5月1日集體休假，至少有9成司機員不願意上班。交通部長王國材今天表示，因應台鐵列車不開，會用高鐵、國道客運及市區公車替代，沒有的區域將開「類火車」，遊覽車或公路客運在每個火車站接駁。

台鐵工會不滿公司化，預計在5月1日以不加班方式集體休假，至少有9成司機員不願意上班，台鐵產業工會也掌握有8成站務員也不會上班。交通部長王國材日前曾表示，22日會宣布交通應變計畫，包括高鐵、國道客運、地方客運、公車等都會扮演一些角色，希望是備而不用。

立法院交通委員會今天排審「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例草案」案，在野黨立委關切連假台鐵列車停駛後，交通部的應變措施。

國民黨立委洪孟楷表示，若台鐵有9成列車開不出來，交通部至今未公布如何應變，民眾無所適從。國民黨立委傅崐萁指出，交通部說要用客運、遊覽車接駁，但這些運具都是行駛在公路上，而東部就是開在台9線上，連假車流量大，等於要讓民眾塞在路上。

列席的王國材表示，目前因應台鐵列車不開，會用高鐵、國道客運、市區公車等替代，高鐵運能夠，而在沒有高鐵及國道客運的地方會開「類火車」，也就是遊覽車或公路客運在每個火車站接駁並照火車路線來走，保證讓旅客有車可以搭；至於是否會造成塞車，他表示，交通疏導是另一個課題，會來規劃。（編輯：林淑媛）1110421