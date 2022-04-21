2021年華航、長榮皆獲利 星宇航空營收加倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北21日電）根據民航局最新公布國籍民用航空運輸業2021年營運概況，中華航空及長榮航空獲利分居1、2名，星宇航空雖持續虧損，但營收較2020年增加約1倍。

依照民航局公布的資訊，2021年國籍航空獲利最多的仍是華航，稅後淨利為新台幣93億7990.5萬元；其次是長榮航空66億849.6萬元，主要來自貨運收入。

立榮航空去年也小賺，2021年稅後淨利為1億7320.6萬元；另一家獲利的是德安航空73.2萬元。

2020年1月一開航就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的星宇航空，2021年虧損30億1872.5萬元，比前1年還多虧損了約6億元，但2021年總營收為7.96億元，較2020年3.91億元，增加103.28%。

去年還有2家航空公司也虧損，台灣虎航虧22億6937.9萬元，華信航空虧15億6506.5萬元。

到去年的累積盈虧，以長榮累積盈餘119億2987.8萬元表現最好，其次是華航92億5384.8萬元，立榮排名第3，為15億27808.4萬元。

到去年累積虧損最多的是星宇航空69億3445.5萬元，其次是台灣虎航22億6937.9萬元、華信航空22億3524.5萬元、德安航空2億6100萬元。

星宇航空回應，2021年雖受疫情影響，各國邊境尚未開放、旅客有限，在彈性調整營運策略下，陸續增闢剛性商旅、貨運需求航點，搶先布局亞洲重點城市，營收數字成倍數成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

星宇航空表示，為充實營運資金，4月已完成40億元的現金增資，資本額達153億元，各項財務指標已有所改善，未來也會主動視營運需求適時提出增資或融資計畫。

另基於飛航安全及整體營運品質長遠考量，星宇航空持續投各項基礎建設，包括：興建維修棚廠及保稅大樓，同時，持續引進新機，今年度A321neo機隊將全數交完，還有4架A330neo及2架A350新機也會陸續到位，將可望配合疫情趨緩、邊境政策解封時機，投入疫後復甦的旅運市場，快速大幅擴充營運規模。（編輯：陳政偉）1110421