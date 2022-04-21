兒童染疫症狀如感冒 常備藥或視訊診療送藥皆可用

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北21日電）指揮中心今天表示，兒童染疫症狀包含咳嗽、流鼻水、喉痛與發燒，與感冒類似，可用居家常備藥緩解症狀，或利用視訊診療送藥到府，不太需要因疫情特別儲備氧氣瓶。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數持續攀升，日前新北1名2歲孩童染疫重症病歿，引起廣泛關注。媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會上詢問，若孩童染疫居家照護，是否有建議的常備用藥。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，兒童染疫症狀主要以咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛與發燒症狀為主，跟感冒差不多，若家中有常備感冒藥可用於症狀治療，若沒有也可透過居家關懷遠距醫療，由藥師送藥到府。

羅一鈞強調，不一定要急著備藥，因染疫後是否有症狀，或者會出現什麼症狀，無法事先預期。陳時中也說，有準備家庭用藥很好，也可運用視訊診療。

至於兒童染疫居家照護，若有就醫需求，羅一鈞表示，原則上還是告知當地衛生局再就醫，以免觸發電子圍籬；但若情況緊急無法聯繫上衛生局，目前也開放緊急外出就醫，事後再與衛生局或1922報備。

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媒體詢問，醫師江守山呼籲儲備物資，包括氧氣瓶。對此陳時中說，民眾家裡如果本來就需要氧氣瓶，可以存起來沒問題，但若是因為疫情儲備氧氣瓶，「需要是少的」。

媒體也詢問，若PCR採檢陽性後的流程為何，陳時中說，陽性後就在家裡等候通知，因近期確診案例多，聯繫上需要時間，既然已知確診，就在家中等候，呼籲民眾配合，讓醫療量能維持。（編輯：陳政偉）1110421