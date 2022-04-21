天琴座流星雨22日達最大值 陽明山有彈性交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「天琴座流星雨」為中型流星雨，台北市警察局交通警察大隊21日指出，因22日達到最大值期間適逢週五，預期陽明山將湧入觀星人、車潮，為維護周邊交通安全和順暢，將規劃專案勤務，針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北21日電）「天琴座流星雨」明天將達到最大期，台北市警察局交通警察大隊今天表示，預期陽明山會湧入觀星人、車潮，士林區仰德大道、至誠路等將實施交通疏導和彈性管制。

交通警察大隊今天發布新聞稿，根據台北市立天文館天象預報指出，「天琴座流星雨」於4月中旬至月底登場，且預估22日將達到流星雨最大期，預估平均每小時約有18顆流星，平均亮度高、約在2等，和北斗七星亮度相近，且伴隨出現亮度比金星高的火流星，可對物成影並留下顯著煙痕，高度受矚目。

「天琴座流星雨」雖為中型流星雨，交通警察大隊說，因最大值期間適逢週五晚上，預期陽明山將湧入觀星人、車潮，為維護此區域周邊交通安全和順暢，將規劃專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導。同時，視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交管。

交通警察大隊提醒，觀星雖為戶外活動，但因應疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，提醒觀星民眾仍需保持適當社交距離或佩戴口罩，以保護自己與他人。

此外，台北捷運劍潭站1號出口規劃有「士林-陽明山計程車共乘」運具，供民眾善加利用。（編輯：方沛清）1110421