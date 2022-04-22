北市國高中演練遠距教學 教育部提醒注意受教權

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（中央社記者陳至中台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例持續增加，台北市教育局今天表示，25日至29日國高中實行遠距教學演練，師生不用到校。教育部表示尊重，但提醒要注意學童受教權。

台北市教育局今天證實，已拍板國高中下週演練遠距教學，師生免到校，細節將在下午的COVID-19防疫記者會說明。

教育部稍晚以文字回應媒體指出，中央訂定指引，但尊重各地政府就學生活動密度、疫情狀況調整，但提醒地方政府要注意學童受教權。

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教育部截至21日下午3時統計，全國共153校全校暫停實體課程，584校部分班級停課。現行中央停課標準為1師生確診、全班停課；「確診個案」或「密切接觸者」就讀班級達全校1/3或10班以上，全校停課。

另外，中央流行疫情指揮中心日前宣布，22日起校園、社區大學、補習班等24類場所工作人員需加強第3劑疫苗接種。國民及學前教育署近日發函各級學校，呼籲尚未接種完3劑疫苗的人員需儘速接種。如果因為個人因素或經醫師評估不建議接種，則需每週進行一次抗原快篩或PCR檢驗，確認為陰性後才能提供服務。（編輯：唐聲揚）1110422