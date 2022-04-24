高雄增145例確診 陳其邁：目前醫療量能足夠

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄市府今天宣布新增145例確診個案，其中確診者密切接觸者達102例，多為在外縣市生活者回高雄衍生傳播。市長陳其邁表示，目前高雄空病床遠多於住院病患，醫療量能足夠。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共新增147例確診個案，高雄市政府下午在防疫記者會上表示，其中有1例釐清為境外移入、處陰陰陽陽階段，另1例因工作、居住都在外縣市，轉為外縣市個案。

145例新增確診個案，高雄市府表示，有隔離期間陰轉陽17例、外縣市旅遊史15例、特定娛樂場所7例、確診者的密切接觸者102例（含同住親友53例、餐飲接觸20例、職場傳播24例、高風險場域足跡5例）；另有4案是今天上午才收到檢驗報告，感染源尚待釐清。

確診者的密切接觸者，高雄昨天有58例，今天增加到102例。陳其邁表示，因為適逢週末，有些在外縣市工作、念書的民眾回到高雄後才發現曾與確診者密切接觸或有足跡重疊，主動採檢確診，也發現部分在高雄活動期間接觸的對象染疫。

特定娛樂場所新增7例部分，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，個案分布在羅馬皇城、樂世界小吃部、彩虹林小吃部等3間娛樂場所，經疫調釐清感染源都來自社區。

針對目前高雄醫療量能，陳其邁指出，專責與負壓病床共有1483床，目前空床數達1334床，遠超過住院病人。高雄從18日開始進行確診個案分流，多數個案都在居家照護，有337人；目前集檢所收治的152人是開始分流前的舊案；加強型防疫旅館則有5人。

陳其邁說明，目前高雄約300間診所投入居家照護，且仍在陸續增加；市府也持續與23家應變醫院討論，希望提升醫療量能，確保未來發生大量傳播、病患增加的時候，能充分收治；現階段民眾可放心，「醫療量能完全足夠」。

對於居家照護、隔離民眾，陳其邁表示，很多人第一次遇到都會緊張，今天晚上9時將邀請高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神醫學部主任陳正生，在市長臉書上與民眾談心，跟大家說明如何排解焦慮、放鬆心情。（編輯：張雅淨）1110424

高雄市長陳其邁（右）24日在防疫記者會上表示，目前高雄空病床遠多於住院病患，醫療量能足夠。中央社記者曾以寧攝 111年4月24日