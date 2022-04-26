校內隔離安置空間有限 國北教申請遠距至學期末

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（中央社記者許秩維台北26日電）國立台北教育大學今天表示，由於校內空間有限，要提供確診者隔離或安置快篩陽性者不易，加上學生和家長要求，決議實施遠距教學至學期末，今天已向教育部提出申請。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，國立台北教育大學日前公告，學校已達1/3以上院、系（科）、所、學位學程的班組列為「確診個案」或「密切接觸者」，日間學制自4月25日至27日全面實施遠距教學。

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國立台北教育大學主任秘書陳永倉今天告訴中央社記者，由於學校空間有限，要安置確診或快篩陽性學生的空間明顯不足，隨著確診學生可能日漸增加，也讓疑似感染或還沒感染的學生都感到焦慮。

陳永倉提到，教育部規定，學校每暫停實體課3天，就要開會確認是否延長，這樣造成學生不願回家，校內也擠不出更多空間安置確診學生；由於學生和家長反應，加上考量校內空間有限，昨天防疫會議決議實施遠距教學至學期末，今天已向教育部提出申請，希望教育部能同意。（編輯：陳政偉）1110426