3+4新制首波6.7萬人解隔情形 陳時中下午說明

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（中央社記者張茗喧台北27日電）3+4居家隔離新制昨天上路，今天將有6.7萬人解除隔離，展開4天自主防疫，有外出需求須快篩陰性。指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將開記者會，說明疫情及相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為強化防疫量能及韌性，中央流行疫情指揮中心昨天起實施接觸者匡列居家隔離3+4方案。

3+4方案規定，截至昨天隔離逾3天者將以昨天作為隔離迄日，今天即可進入自主防疫，有外出需求須快篩陰性，未達3天者自接觸日次日起算3天

據統計，首波符合解除隔離人數共6.7萬人，今天起將展開4天自主防疫，自主防疫期間快篩陰性可外出上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出須全程佩戴口罩，禁止餐廳內用。

指揮中心指揮官陳時中表示，3+4方案仍在風險評估之內，隔離第4天外出者都須快篩陰性，漏掉染疫者比例相對少，在防疫同時更能兼顧經濟及社會運作，若民眾配合度高，也不排除取消居隔3天的電子圍籬。

儘管中央實施3+4居家隔離新制，但雙北仍向中央喊話，希望將居家隔離改為自主健康管理加快篩，以減輕基層負擔，新北市政府昨天也將自行草擬的「居隔轉型試辦草案」送交衛福部，希望取消密切接觸者強制居家隔離措施，只要快篩陰性即可外出。

不過，陳時中表示，近日召開的專家會議中，多數專家仍認為完全取消接觸者居家隔離腳步太快。

在疫苗接種方面，食藥署日前擴增莫德納疫苗的緊急使用授權至6歲至11歲，據統計，符合接種資格兒童約120萬人，教育部近日已發文調查接種意願，最快5月2日開打。陳時中強調，兒童莫德納疫苗數量一定夠，輝瑞BNT疫苗兒童劑型也一定會有。

至於第4劑疫苗規劃，陳時中說，國內雖無相關研究，但根據國外研究與專家討論決議，大多與第3劑間隔5個月施打，實施時程將由專家討論。

在快篩試劑方面，陳時中表示，家用快篩實名制正在最後盤點，很快將上路；若地方政府有通報公費快篩試劑需求，指揮中心一定全力支持。

指揮中心今天下午2時將召開記者會，將由陳時中說明今天疫情與防疫情形。（編輯：陳政偉）1110427