更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

莫德納疫苗137.16萬劑下午抵台 效期至7/3

2022/4/27 15:18（4/27 16:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北27日電）國內COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，今年第5批莫德納疫苗約137.16萬劑已起飛，預計下午抵台，完成檢驗封緘後將儘速配送到各縣市，效期至7月3日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布第5批莫德納（Moderna）疫苗已經起飛，預計下午抵台。

陳時中表示，台灣去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗。

陳時中說，今年第5批莫德納疫苗約137.16萬劑，將於今天下午運抵桃園國際機場，相關批號需要檢驗的都已經檢驗完畢，完成通關程序、檢驗封緘後，將儘速配送到各縣市，效期至今年7月3日。

陳時中指出，今年累計有571.35萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑及本批137.16萬劑。

至於BNT疫苗採購案簽約進度，陳時中表示，感謝疫苗小組成員突破層層困難，預計本週應可完成簽約，有關發派多少劑量疫苗、抵台時程等，都要等簽約時才能做最後確認。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種9萬655劑COVID-19疫苗，累計接種5210萬4727劑，第1劑涵蓋率84.63%、第2劑79.9%、第3劑58.55%，基礎加強劑接種率 0.85%。（編輯：張芷瑄）1110427

延伸閱讀
111年首批莫德納151.21萬劑下午抵台 效期至4/23產婦接種莫德納疫苗 新生兒凝血功能異常死亡
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀