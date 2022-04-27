莫德納疫苗137.16萬劑下午抵台 效期至7/3

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北27日電）國內COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天宣布，今年第5批莫德納疫苗約137.16萬劑已起飛，預計下午抵台，完成檢驗封緘後將儘速配送到各縣市，效期至7月3日。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布第5批莫德納（Moderna）疫苗已經起飛，預計下午抵台。

陳時中表示，台灣去年7月22日與美國莫德納公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗。

陳時中說，今年第5批莫德納疫苗約137.16萬劑，將於今天下午運抵桃園國際機場，相關批號需要檢驗的都已經檢驗完畢，完成通關程序、檢驗封緘後，將儘速配送到各縣市，效期至今年7月3日。

陳時中指出，今年累計有571.35萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑及本批137.16萬劑。

至於BNT疫苗採購案簽約進度，陳時中表示，感謝疫苗小組成員突破層層困難，預計本週應可完成簽約，有關發派多少劑量疫苗、抵台時程等，都要等簽約時才能做最後確認。

根據指揮中心統計，昨天國內共接種9萬655劑COVID-19疫苗，累計接種5210萬4727劑，第1劑涵蓋率84.63%、第2劑79.9%、第3劑58.55%，基礎加強劑接種率 0.85%。（編輯：張芷瑄）1110427