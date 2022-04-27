漁電共生土地遭指填廢土 漁業署：南市府會勘查核

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）農委會漁業署今天表示，立委質疑台南有9筆地號擬辦理漁電共生，卻遭填廢土，經向台南市政府查明為4處漁電共生案場，有2案合法填土或未填土，另2案勒令停工，將再會勘查核。

漁業署今天發布新聞指出，時代力量立委陳椒華質疑台南地區77筆地號的土地遭填廢土，會中所指9筆地號擬辦理漁電共生，卻疑遭填廢土案部分，漁業署向台南市政府查明獲悉，這9筆土地為4處漁電共生的案場。

關於上述4案場，漁業署說明，已核准2案容許使用，其中1案場已通過出流管制計畫及取得建照，但未經台南市政府同意前即先動工填土，台南市政府已核處新台幣33萬元罰鍰，而台南市政府環保局現場稽查，未發現有回填混凝土、磚塊及營建剩餘土石方等情事。

另1案場已通過出流管制計畫，待取得建照後開始進行開發。

其餘2案尚未核准「農業用地作農業設施容許使用」，經查有逕行填土行為，台南市政府已勒令停工外，另將排定聯合會勘，查核案地是否有違反土地使用管制規定的行為，若有違法，將依法核處。

漁業署補充，漁電共生案場若需回填外來客土，地方政府應辦理農地容許使用併同土方來源、填土規模的必要性及合理性的審核，須符合「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」及農地相關法令規定。

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且填土的土質依「農發條例施行細則」第2條之1規定，為適合種植農作物的土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害物質。

漁業署重申，倘有不得填放的物質，或有堆置廢棄物情形發生，地方政府即應依「農業發展條例」第69條規定，以「區域計畫法」或「都市計畫法」裁處，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期恢復原狀，未恢復原狀者得按次處罰。（編輯：張芷瑄）1110427